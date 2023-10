Premiati i vincitori delle iniziative Bike to Work e Bike to School

A un mese dalla conclusione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-26 settembre 2023), l’Unione della Romagna Faentina, alla presenza della Consigliera Regionale Manuela Rontini, del Sindaco Massimo Isola e del Presidente della Consulta Faentina della Bicicletta Niccolò Bosi, ha consegnato agli studenti, alla classe, all’istituto e alle aziende che hanno pedalato maggiormente in questo periodo un piccolo riconoscimento per l’impegno speso.

Per il “Bike to School”, il primo premio per l’acquisto di una bicicletta è andato a Matteo Sacchelli della III E Elettronica dell’Istituto Bucci completando complessivamente 539 km in 6 giorni. Sono stati premiati anche gli altri nove classificati, con un piccolo gadget per la bicicletta a riconoscimento del proprio impegno. La classe che ha percorso più km nella settimana dell’iniziativa è la II D Meccanica dell’ITIP Bucci, per aver totalizzato in tutto 548,83 km, mentre l’istituto scolastico che si è distinto per il numero di km percorsi su tutti gli studenti partecipanti è invece l’I. C. Europa, che ha ottenuto una targa per questo riconoscimento. Per la settimana della mobilità sostenibile, nella categoria del “Bike to Work” sono state premiate tre ditte: la Bucci Automations, per il numero assoluto di km totali percorsi nel periodo, Granfrutta Zani, per la miglior media di km percorsi al giorno, e Bassetti Srl, per la miglior media di km percorsi procapite. L’iniziativa Bike to Work è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e scade il 31 dicembre 2023.

Sempre all’interno delle proposte lanciate in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2023, c’è stato anche il Giretto d’Italia, un’iniziativa di Legambiente in collaborazione con Euromobility, in cui Faenza ha gareggiato insieme ad 36 città italiane per chi effettua più spostamenti di “micro-mobilità”. Tra le 7:30 e le 9:30, in Piazza della Libertà e in Piazza del Popolo, sono state conteggiate 1.705 biciclette e 52 mezzi di micro-mobilità elettrica, per un totale 1.757 mezzi. Con questo risultato, Faenza si è posizionata al quindicesimo posto su trentasei (classifica dei mezzi in termini assoluti), superando città come Bologna, Ferrara e Modena per guardare ai capoluoghi emiliano-romagnoli.

“I numeri descritti confermano non solo il grande impegno delle città ad investire sulla mobilità ciclistica sostenibile ma anche la volontà di mettersi in gioco per misurare l’efficacia delle politiche in essere e capire dove e come poterle migliorare” è quanto dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. L’Unione della Romagna Faentina e il Comune di Faenza ringraziano tutte le volontarie e tutti i volontari di Legambiente che hanno consentito il monitoraggio dei mezzi e garantito il corretto svolgimento della manifestazione.