Sempre al passo coi tempi: premiati gli scatti vincenti del concorso “Terza età ma non troppo”

Indetto e promosso da Auser Volontariato Ravenna-Circolo di Lugo , il primo concorso fotografico “Terza età…ma non troppo” ha riscosso un grande successo. Il contest aveva l’obiettivo di dare un'idea nuova e diversa di invecchiamento attivo, ritraendo l’anziano come figura al passo coi tempi, attento alla realtà circostante in costante evoluzione, lontano dalle stereotipie e dai preconcetti che vorrebbero emarginare chi è avanti con gli anni, presentando invece quei valori eterni che rendono dignitosa ogni fase della vita.

I vincitori di “Terza età …ma non troppo”, sono stati premiati durante una partecipata cerimonia – presente anche il sindaco di Lugo, Davide Ranalli - organizzata alla Rocca di Lugo domenica 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni: una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni, e per rinforzare il legame tra le generazioni. Questi gli scatti fotografici premiati dalla giuria: Emanuele Favalli ha vinto il primo premio con la foto “Ultimo tiro”; Renzo Favalli è giunto secondo con la “Energia senza fine”; Ercole Ancarani è giunto terzo con la foto “Le azdore”. Menzione speciale per Elisa Crestani con la foto “Sorprendente stupore”.