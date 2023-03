'Premio 5 stelle d'oro della cucina' alla chef Elena Morlacchi: "Presto una novità a Lido Adriano"

La ravennate Elena Morlacchi, che lo scorso anno ha partecipato all'undicesima stagione di MasterChef Italia, ha ricevuto per la seconda volta il 'Premio 5 stelle d'oro della cucina'. Il trofeo viene conferito a cuochi e chef che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo. L’ambito premio è motivo di vanto e di orgoglio per tutta la categoria. La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 7 marzo a Capua, dove verranno premiati oltre 30 chef stellati Michelin e food blogger.

La chef ravennate si è aggiudicata il premio grazie a un primo piatto goloso che ha candidato alla premiazione: bottoni di ragù di cinghiale con zabaglione di parmigiano e brodo di mela e lamponi. "E' la seconda volta che ricevo questo premio e sono molto soddisfatta, la prima volta non ci credevo di aver vinto!", commenta Elena, che attualmente gestisce un home restaurant a casa sua e collabora con varie aziende. A breve poi, annuncia senza "sbottonarsi" troppo, partirà anche una collaborazione nella sua Lido Adriano.