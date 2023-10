Premio Guidarello agli alluvionati di Romagna e in memoria di Walter Della Monica

Il Guidarello guarda alle sue radici, ma anche alla storia recente. Non a caso la manifestazione ha scelto di destinare quest'anno un premio ad honorem alla gente di Romagna che ha saputo rialzarsi dopo l'alluvione di maggio. Il premio alla memoria va poi a Walter Della Monica, venuto a mancare a giugno, così come il Guidarello Giovani verrà intitolato al giornalista Lorenzo Tazzari, scomparso a luglio. Sono queste le principali novità dell'edizione 2023 del premio ravennate. Le persone travolte dall’acqua e dal fango in maggio, i giornalisti inviati sui territori alluvionati per raccontare un’emergenza inattesa e impensabile. Sono le storie che porterà sul palco del Teatro Alighieri, l'11 novembre alle 17, il 52esimo premio Guidarello per il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna.

“Visto quanto accaduto, sia l’associazione sia le giurie competenti hanno guardato alla cronaca recente per attribuire i riconoscimenti – spiega il presidente dell’associazione, Roberto Bozzi – con scelte anche inedite, come l’assegnazione del premio ad honorem alla Gente di Romagna: per la prima volta nella storia del Guidarello, l’honorem sarà attribuito non a una persona, ma a una comunità. Avremo sul palco alcune famiglie alluvionate dalle province di Ravenna e Forlì-Cesena, che ci racconteranno la tragedia vissuta e la loro personale risalita. Vogliamo così ringraziare e rendere merito a chi si è rimboccato le maniche, muovendo una straordinaria ondata di solidarietà, vicinanza e umanità: uomini e donne, studenti, pensionati, lavoratori, imprenditori, atleti, artisti, istituzioni, famiglie, volontari. Persone che hanno perso tutto ma non la fierezza, e che sono ripartire mostrando al mondo intero la dignità e il piglio di una comunità unita”.

I premi

La cerimonia di consegna sarà condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata dalla giornalista ravennate Ilaria Iacoviello, volto di SkyTG24. La serata si aprirà con un omaggio in ricordo di Walter Della Monica, anima culturale della città e ideatore del Premio Guidarello nel 1972, a cui è assegnato il riconoscimento alla memoria. Per il giornalismo nazionale, vengono premiati Giorgia Cardinaletti del TG1 (sezione radiotv), il caposervizio del Foglio Simone Canettieri (sezione cultura), e il Generale dell’Aeronautica Militare, Vincenzo Camporini (sezione società).

Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto Balzani: Laura Sansavini (sezione audiovisivi) della redazione cultura del TG2 per un servizio sul Museo della Marineria di Cesenatico nella rubrica “Italia, viaggio nella bellezza”, il professor Alberto Melloni (sezione cultura) per l’articolo “Il prete che disse no ai fascisti” sul Corriere della Sera in occasione del centenario del martirio del sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni, e Giampaolo Visetti di Repubblica (sezione società), inviato di nei territori romagnoli alluvionati fra il 19 e il 25 maggio scorso. L’associazione ha infine assegnato il Guidarello Turismo al presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, per lo spot televisivo “La Romagna è la vacanza degli italiani” lanciato nei giorni immediatamente successivi all’alluvione.

L’evento è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti: i biglietti si possono richiedere scrivendo a premioguidarello@confindustriaromagna.it o chiamando al numero 0544210418. La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv su Icaro TV - canale 18. Sul palco salirà anche la classe vincitrice del 17° Guidarello Giovani, che sarà annunciata giovedì 9 novembre, sempre al Teatro Alighieri: in quell’occasione, verrà intitolato il premio per l’elaborato testuale al giornalista ravennate Lorenzo Tazzari, mancato improvvisamente l’estate scorsa, componente della giuria del premio fin dalla prima edizione e da sempre conduttore della cerimonia di premiazione. Interverranno all’iniziativa alcuni membri del team della scuderia faentina di Formula Uno Alphatauri per interagire con gli studenti.