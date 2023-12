Un premio in memoria di Raul Gardini: sarà assegnato a una tesi su sostenibilità ed economia circolare

Scaturito dalla volontà della Fondazione Gardini di legare alla figura dell'imprenditore un progetto di alto profilo scientifico e culturale rivolto al mondo universitario, nasce il “Premio per tesi” in memoria di Raul Gardini, da assegnare a laureati in corsi di laurea magistrali o a ciclo unico, dottorandi e assegnisti di ricerca dell’Università di Bologna - Campus di Ravenna che approfondiscono la ricerca e lo studio interdisciplinare sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

L’iniziativa si è concretizzata attraverso un accordo tra Comune di Ravenna, Fondazione Raul Gardini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Campus di Ravenna e Fondazione Flaminia. L’accordo definisce i ruoli di tutti i soggetti sottoscrittori e prevede tra l’altro la costituzione di un comitato scientifico con le seguenti funzioni: supervisione scientifica e coordinamento del progetto; definizione dei criteri generali per la predisposizione del bando di concorso annuale ed in particolare i requisiti e le modalità di accesso da parte dei destinatari nonché i criteri per la valutazione degli elaborati; e, infine, la valutazione degli stessi. Il bando sarà finanziato dalla Fondazione Gardini per sette edizioni per 7mila euro l’anno. Il bando relativo alla prima edizione è on line sul sito della Fondazione Flaminia e resterà aperto fino al 16 febbraio.