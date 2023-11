Il “Premio Teodorico” va alle Cab ravennati per la loro solidarietà durante l'alluvione

Un riconoscimento in cambio del grande spirito di sacrificio. La Camera di commercio assegna il “Premio Teodorico” per l’anno 2023alle C.A.B. Terra, Agrisfera e Massari "per il senso civico e lo straordinario spirito di solidarietà con cui hanno affrontato le catastrofiche alluvioni di maggio, mobilitando risorse ed energie per sostenere le comunità e acconsentendo a tagliare gli argini sulle proprie coltivazioni al fine di salvare le aree abitate, nonostante gli ingenti danni subiti". Venerdì si terrà la cerimonia nella sede della Camera di Commercio in viale Farini.

Il premio viene tradizionalmente assegnato a personalità ravennati che si siano particolarmente distinte nel mondo dell'economia, del lavoro, della cultura e dell’attività sociale con l’idea che nessuna comunità possa progredire se si spezza la catena della fiducia, della trasmissione dell’esperienza, della speranza di pensare e di realizzare, insieme, un futuro migliore.