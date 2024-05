Prende a calci e pugni gli agenti e tenta di lanciargli addosso una bici: arrestato

Episodio movimentato in Borgo San Rocco. Mercoledì, intorno alle ore 8.30, il personale della Polizia Locale di Ravenna è intervenuto nel dormitorio "Buon Samaritano” di via Renato Serra, dove era stata segnalata la presenza di una persona intenta a bivaccare nel sottoscala del piano terra dell’immobile.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato un 25enne del Bangladesh ben noto agli organi di polizia, il quale, invitato ad allontanarsi, è andato in escandescenza opponendosi dapprima con minacce, quindi con calci e pugni e infine, dopo aver imbracciato una bicicletta trovata sul posto, tentando di scagliarla contro gli agenti che hanno proceduto, non senza difficoltà, a immobilizzarlo, dichiarandolo in arresto.

Il giovane negli ultimi tempi si era reso responsabile di diversi episodi di intemperanze presso la struttura religiosa, anche nei confronti del personale religioso e assistenziale, nonché di abusive occupazioni - motivo che ha indotto il parroco a presentare denuncia alle autorità, anche al fine di contrastare per il futuro comportamenti dello stesso tenore.

Questa mattina il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il giovane al quale, tuttavia, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della Provincia di Ravenna.