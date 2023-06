Prende fuoco un trasformatore, accorrono i pompieri in via Classicana

Incendio nel pomeriggio di venerdì in un'azienda di Ravenna. I Vigili del Fuoco, intorno alle 18, sono intervenuti con tre squadre in via Classicana a causa dell'incendio di un trasformatore. L’incendio è stato rapidamente controllato evitando così che si propagasse alle strutture adiacenti. Non si segnalano feriti e alle 20 circa si sono chiuse le operazioni con la messa in sicurezza dell’area coinvolta.