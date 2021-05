Prendono il buono per la dad, ma i figli non erano mai stati iscritti a scuola: denunciati

Come per altri casi, i vigili sono partiti dalle segnalazioni di abbandono scolastico per quattro minorenni

Continuano i controlli da parte del comando di Polizia locale di Faenza sulla legittimità a usufruire dei bonus regionali erogati per colmare il divario digitale degli studenti. Come per altri casi, i vigili sono partiti dalle segnalazioni di abbandono scolastico per quattro minorenni da parte del Servizio Istruzione della Romagna faentina.

Esaminando le relative pratiche, gli agenti hanno notato che le quattro famiglie dei rispettivi ragazzi avevano chiesto e ottenuto i bonus messi a disposizione dalla Regione Emilia- Romagna del valore di 550 euro ciascuno per l’acquisto di attrezzatura digitale per permettere, a chi non ne aveva la possibilità, di disporne per seguire le lezioni a distanza.

Le indagini della Polizia locale hanno però accertato che tre degli gli studenti non erano mai stati iscritti a scuola; nel quarto caso, invece, lo studente aveva frequentato un solo giorno. I genitori che avevano ottenuto il bonus per l’attrezzatura digitale destinata ai figli sono stati denunciati per truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche.