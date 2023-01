Aperte le prenotazioni per una cena di beneficenza a favore del centro Maria Ward in Romania

Venerdì (17 febbraio) il circolo ex Frassati di Bagnacavallo ospiterà una cena di beneficenza organizzata dal locale Lions Club in collaborazione con l’associazione Help for Family a favore del centro di accoglienza Maria Ward di Radauti, in Romania. Da anni l’associazione Help for Family, attraverso il volontario Tonino Rossi e la sua famiglia, sostiene le attività del centro Maria Ward che assiste ragazzi in difficoltà nella comunità rumena. In diverse occasioni, poi, altri volontari bagnacavallesi si sono recati presso il centro per supportarlo nelle attività quotidiane a beneficio dei giovani ospiti.

Inoltre il Lions Club di Bagnacavallo si è più volte attivato a favore del centro, al quale ha donato le attrezzature per la costruzione di una serra e una motozappa per la lavorazione dell’orto. Sarà presente per l’occasione suor Luisa, direttrice del centro Maria Ward. Parteciperanno la sindaca Eleonora Proni e una rappresentanza della Giunta comunale.

L’incasso della serata sarà devoluto alla gestione del centro in questo periodo di grave difficoltà economica a causa del notevole aumento dei costi energetici. La cena, in programma alle 20, è aperta a tutta la cittadinanza. Il circolo ex Frassati è in via Mazzini 1, con accesso a fianco della Collegiata di San Michele.