Prenotazioni online per gli sportelli polifunzionali della Romagna Faentina

É attivo in tutta l'Unione della Romagna Faentina il nuovo sistema di prenotazione online per fissare appuntamenti con gli operatori degli sportelli polifunzionali. Questa nuova modalità permette di selezionare il Comune presso il quale si ha intenzione di andare, di scegliere in autonomia il giorno, tramite una schermata che mostra un calendario con le disponibilità, e di selezionare anche l'orario preferito.

Una prenotazione online può essere effettuata in pochissimi passi:

- Collegarsi alla piattaforma https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking/

- Selezionare la sede tra quelle a disposizione: Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo

- Appare una finestra per chiedervi in particolare di che servizio avete bisogno o per darvi un avviso sulla funzionalità degli sportelli (se non compare, proseguite al prossimo punto)

- Selezionare una data dal calendario che comparirà sullo schermo: se una data è "rossa" significa che non ha più posti disponibili

- Selezionare l'orario in cui si desidera effettuare l'appuntamento e compilare il modulo a lato in cui si chiede: nome, cognome, mail e numero di telefono. Si può specificare il tipo di richiesta (esempio: anagrafe canina, riconoscimenti Spid, bonus nucleo familiare...)

- Dopo aver inserito il codice di verifica, cliccare sul pulsante "Prenota". Si riceverà in automatico una mail che conferma l'avvenuta prenotazione con successo. Al termine del procedimento, giunge una e-mail di conferma la quale mostra anche come cancellare la prenotazione.

Alcuni buone ragioni per usare questo sistema di prenotazione:

- Non c'è bisogno di avere lo Spid. É sufficiente la propria mail personale per fare la prenotazione

- Si può accedere anche da smartphone e tablet

- Consente di scegliere liberamente il giorno dell'appuntamento, evitando file, perdite di tempo e rischio di contagio

- La cancellazione della prenotazione è rapida: basta un click sulla mail di conferma

- Il lavoro dell'operatore dello sportello polifunzionale diventa più efficiente e veloce.