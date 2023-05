Preoccupazione per gli animali: a Casola allestito un canile temporaneo nel parco

Il comune di Casola Valsenio è stato colpito da allagamenti ma soprattutto da diversi eventi franosi. Certe zone del territorio comunale sono isolate, le strade distrutte o rese impraticabili. In totale 92 chilometri di strade comunali sono chiuse a causa delle frane. Varie abitazioni sono crollate e sono in corso le fasi di evacuazione e di messa in sicurezza. Molti cittadini vivono con animali in famiglia e la loro preoccupazione è, in un momento così difficile e nuovo, quella di essere separati dagli amici a quattro zampe.

Il sindaco Giorgio Sagrini, in risposta a questa motivata esigenza della popolazione, ha deciso di far costruire un canile temporaneo nel parco Pertini, uno spazio situato a 5 minuti a piedi dalla palestra che ospita le persone sfollate. Le istituzioni locali, impreparate alla gestione delle operazioni di allestimento di un canile, si sono rivolte alla Regione Emilia-Romagna che ha fornito loro contatto di Lav (Lega anti vivisezione), vista la competenza e l'esperienza dell'associazione in vicende simili.

"Con la squadra dell'Unità di Emergenza ci siamo recati a Casola, abbiamo cominciato a monitorare l'area dove sarebbe sorto il rifugio temporaneo e dato supporto nella costruzione - spiegano da Lav - La nostra prima preoccupazione è stata quella di mettere in piedi una struttura ben organizzata ed efficiente. Si prevede infatti che vi verrà accolto un numero cospicuo di cani, circa 50. A oggi sono nove, ma è in corso un censimento per capire quanti altri animali potrebbero giungere. E vogliamo che sia tutto funzionale e pronto a garantire tranquillità alle persone e agli animali. Man mano che arriveranno le strutture, fornite dal Comune, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco evacueranno i gruppi familiari, animali compresi. Insieme. Faremo in modo di implementare una corretta gestione degli animali, orientata anche al lungo periodo. Le case evacuate non saranno più abitabili e le famiglie con i loro cani forse non ci torneranno più. Il canile che stiamo organizzando sarà in funzione finché ce ne sarà bisogno e per questo è fondamentale formare tutti sulla migliore gestione degli animali e della struttura. Per il bene di tutti, in un momento così tragico, noi di Lav non lasciamo indietro nessuno".