Presentato il calendario 2024 "Salviamo la Salina": un progetto di rilancio dopo l'alluvione

Si è svolto nella mattinata di martedì, nei locali dell’Osteria La Ciurma/Hotel Al Faro di Cervia, l’incontro di presentazione del Calendario 2024, realizzato a cura di Renato Lombardi, con la collaborazione e il supporto di Paola Pirini, imprenditrice del settore alberghiero e della ristorazione, particolarmente legata alle proprie radici e alle esigenze del territorio e del tessuto associativo cittadino.

"L’edizione 2024 del calendario parte dalla situazione drammatica che si è creata a seguito della devastante alluvione, che ha colpito Cervia nel maggio 2023 - spiega Lombardi - Ai danni provocati alla città, all'ambiente, alle famiglie e alle imprese, si aggiunge il rischio di vedere cancellata per sempre una componente fondamentale della storia, dell’economia, dell’ambiente e della cultura di Cervia: la Salina".

Si sono susseguiti gli interventi di Massimo Medri, Sindaco di Cervia; Gianni Grandu, Presidente del Consiglio Comunale di Cervia; Giuseppe Pomicetti, Presidente della Società Parco della Salina di Cervia; Oscar Turroni, Presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, di Alfonso Zaccaria, Presidente della Sezione AIL di Ravenna e di Cristiano Bartolomei della Protezione civile di Roma Capitale.Dagli interventi è emersa chiaramente la consapevolezza dell’impegno profuso per la salvezza della Salina e la volontà di rilancio per il prossimo anno della produzione del sale, con tutte le implicazioni che questo comporta.

Il calendario presenta nelle singole pagine mensili il solito mix di immagini storiche ed attualì di cosa rappresenta la Salina di Cervia. Ogni pagina mensile è arricchita dalle ricette della tradizione cervese e romagnola recuperate e rielaborate da Paola Pirini. Le entrate derivanti dalla diffusione del calendario vengono poi devolute a scopo benefico. Per il 2024 andranno per metà all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) e per l’altra metà verranno destinate all’associazione “Assieme per la Salina”. Buon risultato già nella giornata di presentazione del calendario. Circa 600 calendari distribuiti e 1480 euro di fondi raccolti.