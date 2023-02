Presentato in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2023-2025 di Lugo

La giunta del Comune di Lugo ha approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2023- 2025. Il sindaco Davide Ranalli ha illustrato le linee principali del bilancio durante la seduta di giovedì sera del Consiglio Comunale. Il bilancio verrà ora presentato pubblicamente nell’appuntamento al Teatro Rossini di sabato 18 febbraio dal titolo “Il Bilancio del Comune in chiaro” e nelle Consulte di decentramento per approdare, dopo il passaggio in commissione, in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva nella seduta del 9 marzo

Un bilancio frutto di una congiuntura non semplice per gli enti locali che guarda comunque al futuro nonostante le difficoltà determinate dall’inflazione tornata a due cifre e dal fortissimo aumento dei costi dell’energia, più che raddoppiato, compensato finora in maniera insufficiente dal Governo. La marcia rimane innestata sugli investimenti contando sull’alta capacità mostrata nell’intercettare le risorse del Pnrr. Continua la discesa del debito che nel 2014 era pari a 1354 euro pro capite e nel 2023 è di 594 euro pro capite.

Come condiviso nella giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il bilancio dell’Unione prevede anche una manovra tariffaria che incrementa le rette dei servizi, da quelle dei servizi educativi a quelle dei servizi scolastici, a un valore comunque inferiore all’inflazione, diversificato e scaglionato nel 2023. Si prevede anche un ritocco all’Imu per i terreni agricoli (dell’1,4 per mille) e per i fabbricati di tipo D (dello 0,2 per mille) . Sono gli aspetti più importanti di un documento che per il sindaco Ranalli, con la delega al Bilancio, “necessita di essere inquadrato nel modo più giusto senza nascondere le difficoltà ma costruendo le condizioni per superarle come stiamo facendo”.

Focalizzando l’attenzione sul 2023 il totale complessivo delle risorse è 61,3 milioni di euro. La parte corrente del bilancio è di 31.440.000 euro cui si aggiunge un avanzo di parte corrente di 498 mila per la manutenzione delle strade. Gli investimenti previsti per quest’anno ammontano a 21 milioni di euro, 6 milioni e 265mila euro sono già programmati e 14 milioni e 785 mila sono in esecuzione. Di questi sono 11 I milioni che derivano da fondi Pnrr che si stanno spendendo, gare eseguite o in esecuzione, progetti che stanno entrando in fase esecutiva e cantieri che sono già stati aperti.

Calendario discussione nelle Consulte di decentramento

Il bilancio sarà ora presentato dalla Giunta nelle Consulte di decentramento secondo questo calendario: lunedì 20 febbraio per le Consulte di Lugo Ovest e San Lorenzo, matedì 21 febbraio per le Consulte di Lugo Centro e Bizzuno, mercoledì 22 febbraio per le Consulte di Belricetto e Voltana, giovedì 23 febbraio per le Consulte di San Potito, Lugo Sud e San Bernardino, venerdì 24 febbraio per la Consulta di Santa Maria in Fabriago, lunedì 27 febbraio per le Consulte di Lugo Est, Villa San Martino e Giovecca, mercoledì 1° marzo per la Consulta di Lugo Nord.