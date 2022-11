Lugo, presentati gli "Annali del Liceo": 14 scritti per raccontare le curiosità dell'istituto

Nella giornata di sabato ha avuto luogo la presentazione della prima edizione della pubblicazione annuale del Liceo di Lugo, Annali del Liceo. Didattica e ricerca a Lugo, finanziata dalla Bcc Ravennate Forlivese Imolese, edita dalla casa editrice Il Nuovo Diario Messaggero, presentazione effettuata nellaa sede della Biblioteca del Liceo. La pubblicazione, frutto di un anno di elaborazione, con titolo del primo numero Curiositas, raccoglie quattordici contributi, otto nella sezione Didattica, 6 nella sezione Ricerca, prodotti dai docenti del Liceo e dal loro dirigente, da chi oltre all’insegnamento coltiva con passione e competenza la riflessione sulla didattica e la ricerca su tematiche in ambiti culturali vari.

In avvio di presentazione, il dirigente scolastico del Liceo Giancarlo Frassineti ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi dell’opera, che "ambisce ad essere un riferimento culturale significativo, costituendo un passaggio annuale consueto caratterizzante l’Istituto. Il Liceo "G. Ricci Curbastro" di Lugo è una prestigiosa istituzione scolastica; ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento formativo per tanti giovani di un ampio territorio, che si estende oltre i nove Comuni che costituiscono la Bassa Romagna".

Il prof. Jader Bosi, componente della redazione della pubblicazione insieme ai professori Antonio Pirazzini e Giulio Santagada, con direttore culturale Giancarlo Frassineti, ha sviluppato un breve assaggio dei contributi presenti nel primo numero degli Annali, Curiositas. Bosi ha evidenziato come pur componendosi di scritti vari e di autori diversi, l’interesse di Curiositas non è dato dalla somma dei contributi ma dai rapporti cui essi danno vita, un dialogo che, pur se legato alle attività di Didattica e ricerca svolte attualmente al Liceo di Lugo, si apre verso l’esterno, si estende oltre questi limiti.

Di seguito i quattordici autori e contributi. Sezione di didattica - Jader Bosi, Maturità Classica 2022: lettera alla 5AC; Bruno Conti, Fotografare la matematica (alcune proposte per motivare all’apprendimento della matematica); Giancarlo Frassineti, Mosaico d’Occidente; Peter Ulf Johan Helgesson, Insegnare fisica; Giorgio Maccolini, Sport e scuola; Benedetta Panieri, Il fantastico todoroviano in pandemia; Nadia Placci, 21 marzo: Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie; Maria Caterina Spada, Lapis specularis, il vetro di pietra e le rocce evaporitiche nell’Appennino settentrionale. Sezione di ricerca - Andrea Bedeschi, Il nome della madre. Nomi di personaggi in Frappe-toi le cœur di Amélie Nothomb; Giordano Dalmonte, Sessantotto e dintorni allo Scientifico di Lugo; Fabio Pagani, Rileggere Vincenzo Monti: pubblico e privato nella vita del poeta; Luca Vancini, Trame visive; Raffaella Zama, Arte, tradizione e spontaneità: una faccia del poliedrico Luigi Varoli. Il modello nazionale per la scuola gentiliana; Filippo Zanini, Dannati cefalofori e papi a testa in giù: parodie sacre nell’Inferno dantesco. L’opera è completata dalle biografie degli autori.