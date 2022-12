Al Liceo di Lugo presentata la ricerca “Noia, benessere psicologico e uso dei Social media negli adolescenti italiani”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Nella giornata di venerdì ha avuto luogo nell’Aula magna del Liceo di Lugo la pubblica presentazione della ricerca su “Noia, benessere psicologico e uso dei Social media negli adolescenti italiani”, ad opera della dott.ssa Virginia Galignani, già studentessa del Liceo, che ha conseguito la Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica dello Sviluppo” presso l’Università degli Studi di Padova, Scuola di Psicologia, col massimo dei voti, con tesi la ricerca oggi presentata, relatrice la prof.ssa Marina Miscioscia, collegatasi in videoconferenza con l’evento lughese per un saluto ai partecipanti. Accolta e introdotta dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dalla docente referente dell’attività Dolores Poli, presenti tutte le classi quarte e quinte dell’Indirizzo di Scienze Umane del Liceo, presente il Presidente del Consiglio d’istituto Fabrizio Bellini e il Vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Luigi Capucci, Virginia Galignani ha illustrato la ricerca, contenuta nella tesi di laurea magistrale.

La noia in adolescenza è un'esperienza molto comune ma, allo stesso tempo, sottovalutata, nonostante possa essere segno di un disagio profondo o associata a disturbi psicologici strutturati, e aumenti il rischio di mettere in atto comportamenti rischiosi e avversi per la salute. Negli ultimi anni, i livelli di noia segnalati dagli adolescenti sono in costante aumento, aggravata dalla pandemia da Covid-19. La ricerca si è posta l’obiettivo di indagare la prevalenza della noia in adolescenza e le sue relazioni con la salute mentale, l’uso dei social media e la regolazione delle emozioni in contesto di pandemia. La Metodologia adottata, approvata dal Comitato Etico per la Ricerca in Psicologia dell’Università di Padova, in linea con le indicazioni del Codice Etico dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, è consistita nella somministrazione di questionari strutturati nella Primavera di quest’anno a 721 studenti italiani di età compresa tra i 13 e i 19 anni, fra cui tutti gli studenti dell’indirizzo di Scienze umane del Liceo di Lugo.

I risultati dei questionari hanno evidenziato scientificamente come oltre la metà dei partecipanti segnali livelli elevati di noia, ossia a potenziale rischio clinico. Sono emerse correlazioni significative tra la noia e le difficoltà psicologiche, tra la noia e l’uso problematico dei social media, tra la noia e le difficoltà nella regolazione delle emozioni. Per ultimo alcune difficoltà nella regolazione delle emozioni hanno predetto significativamente la noia. In conclusione, il fatto che la maggior parte delle variabili risultate significative per la comprensione del costrutto della noia appartenessero ad aree di studio psicologiche differenti rafforza la considerazione che la noia è un’esperienza complessa, analizzabile da diversi punti di vista, e alquanto rilevante soprattutto nell’adolescenza. Ne è seguito un dibattito con gli studenti e i cittadini presenti, stimolati dai diversi spunti di gande interesse emersi nell’illustrazione dell’autrice. Il dirigente scolastico, la referente Dolores Poli, l’autrice Virginia Galignani e la sua relatrice Marina Miscioscia hanno, inoltre, convenuto una collaborazione continuativa nei prossimi anni tra Scuola di Psicologia dell’Ateneo di Padova e il Liceo di Lugo. Copia della tesi di laurea di Virginia Galignani è a disposizione di tutti gli interessati nella Biblioteca del Liceo. Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti