Vannacci porta 'Il mondo al contrario' a Ravenna: "I gay? Sono iperprotetti. Il Pianeta è fascista, si salverà da solo"

"Pensavo di stamparne 100 copie da regalare ai miei amici, e invece...". E invece, alimentato da critiche e approvazioni, il libro di Roberto Vannacci 'Il mondo al contrario', tanto discusso negli ultimi mesi, si è rivelato effettivamente un successo editoriale (ne sono state vendute 230mila copie). I l generale Vannacci è finito alla ribalta delle cronache dalla scorsa estate con la pubblicazione del libro, inizialmente autoprodotto, che tocca diversi temi d’attualità e che ha suscitato molte critiche per i contenuti ritenuti xenofobi, razzisti e omotransfobici.

"Pensavano di affossarmi, ma più si parla di me e più il libro vende"

E ieri sera l'autore, che ha vissuto a Ravenna fino al primo anno di scuola elementare, è tornato dopo 30 anni nella sua città dove ha presentato il libro al Salone dei Mosaici, in un evento organizzato dall'associazione culturale 'Tessere del 900' e moderato dal presidente dell'associazione Piero Casavecchia. "Il successo del mio libro è stato determinato da tre fattori: i primi due si chiamano Aldo Cazzullo (giornalista del Corriere della Sera, ndr) e Matteo Pucciarelli (giornalista di Repubblica, ndr): nei loro articoli uno mi descrive come il mostro di Firenze, l'altro come l'erede di Giulio Cesare. Pensavo che venissero a farmi un Tso... Volevano affossarmi, invece il 18 agosto, il giorno dopo il primo articolo, il libro in 24 ore ha venduto quasi 18mila copie. La terza cosa che ha influito sul successo è il fatto che io non abbia mai fatto un passo indietro. I giornalisti mi chiedevano a chi volessi chiedere scusa, ma io non chiedo scusa a nessuno perché non ho offeso la dignità di nessuno. Il mio libro non è omofobo, non è razzista. Se guardate le recensioni, una buona parte di quelle negative sono segnate come 'acquisto non verificato', quindi probabilmente non l'hanno neanche comprato il libro".

Poi le vendite, è fisiologico, iniziano a calare: "Ma dopo la questione dell'incarico ( di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri dell'Esercito , ndr) e della procedura disciplinare (nei suoi confronti è stata aperta un'inchiesta da una commissione apposita in seguito alla pubblicazione del suo libro che potrebbe avere leso l'immagine delle forze armate, ndr) c'è stata un'altra impennata di vendite, che sono quadruplicate - spiega Vannacci - Non hanno ancora capito che più si parla di me e più il libro vende".

"L'italianità? Guardatevi se le statue romane assomigliano a Paola Egonu..."

"La sinistra ti è venuta in soccorso - fa notare Casavecchia -, ma la destra ti ha scaricato: la tendenza della destra è sempre quella di lanciare il sasso e poi nascondere la mano, e in questo caso è stato plateale. Io vedo una grossa rivoluzione nel tuo linguaggio invece". "Io sono il primo a dire che è il libro delle banalità, non ho scoperto nulla, ho solo riportato delle idee ovvie - spiega il generale - Invece oggi la normalità è diventata rivoluzionaria. Esprimere idee che rappresentano dei principi che sono sempre esistiti, e che continuano a caratterizzare una buona fetta della società, è diventato quasi impossibile, non si possono più esprimere. Pensate alla frase criticatissima su Paola Egonu (nel libro scrive "Anche se italiana, i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità", ndr): una frase banale, sto dicendo che il pianeta è popolato da etnie diverse facilmente riconoscibili da tratti somatici caratteristici. E queste etnie solitamente occupano determinate aree, e quando si spostano porta con loro quelle caratteristiche somatiche. Quella frase è stata etichettata come la peggior frase razzista. Ma è una banalità che non andrebbe neanche discussa. Dicono che l'italianità non esiste: ma andatevi a vedere se gli Etruschi rappresentavano gli italiani come Paola Egonu, guardatevi le persone rappresentate nella Cappella Sistina, le statue romane...".

"La comunità gay? Iperprotetta, non si può più dire nulla"

Una delle frasi più contestate del libro di Vannacci è stata quella riguardante la comunità gay "Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione". "Molte critiche in realtà arrivano non dal mondo Lgbt, ma soprattutto da chi lo supporta - spiega Vannacci - Ci sono anche omosessuali che mi supportano, come il letterato Marcello Nicodemo. Anche qua non ho inventato nulla, ho solo sfogliato i vocabolari leggendo la definizione di normalità, che è ciò che è consuetudinario, ciò che non è eccezionale. La normalità, e lo spiego nel libro, non è né buona né cattiva, né migliore né peggiore, è solo questione di statistica. Quando ho pronunciato quella frase è scoppiato il finimondo perché dicevano che fosse un'offesa. Ma nei confronti di chi? Prendete la parola omosessuali, toglietela da quella frase e rimpiazzatela con qualsiasi altro sostantivo plurale, ad esempio 'Carabinieri': se domani il comandante dell'Arma non mi denuncia, vuol dire che non è un'offesa. A vostra scelta scegliete un sostantivo plurale, inseritelo in quella frase e ditemi se qualcuno si sente offeso. Ciò significa che quella categoria - gli omosessuali - è diventata iperprotetta, una categoria della quale non si può dir nulla, non si può criticare, fare apprezzamenti o osservazioni perché qualsiasi cosa che non corrisponda a quello che rappresenta la loro ideologia viene presa come un'offesa. E allora entriamo nell'ambito della semantica: ormai qualsiasi persona si sente offesa per qualcosa che un'offesa non lo è. Per fortuna la legge definisce cosa è un'offesa o un'ingiuria. Se io dico a una persona 'onnivoro' questa non si può offendere, anche se è vegana, perché onnivoro non è un'offesa. Stiamo cercando di cambiare il significato alle parole attribuendone un altro e dando per scontato che questa cosa debba essere valida per tutti. Mi hanno dato del razzista, ma se io dico che una persona è nera non sono razzista, sono realista".

Critica alle carriere alias: "Se Rocco domani diventa Eleonora non voglio che si faccia la doccia con le mie figlie"

Un altro tema sul quale lo scrittore è intervenuto durante la serata è quello delle 'carriere alias', provvedimento già adottato da oltre 200 istituti scolstici italiani (tra i quali alcune scuole ravennati) che consiste nell'indicare in tutti i documenti interni a valore non ufficiale, a partire dal registro elettronico, il nome (e il genere) scelto dallo studente anche se diverso da quello riportato sulla carta d'identità. "Immaginatevi Rocco, ragazzo alto, muscoloso, nervoluto, che un giorno si sveglia e non si riconosce più, si sente di sesso femminile e vuole chiamarsi Eleonora - lancia la provocazione ai presenti Vannacci - Va in direzione a scuola e loro gli cambiano tutti i documenti. E se la cosa finisse qua potrebbe anche andare bene. Ma Eleonora deve andare nel bagno delle donne, nello spogliatoio delle donne, farsi la doccia insieme alle donne. Io, come padre di due bambine, non sono molto d'accordo che Rocco vada a farsi la doccia insieme alle mie figlie avendo un batacchio in mezzo alle gambe. Per questa parola, batacchio, mi hanno dato del volgare e dell'analfabeta, dell'uomo da caserma".

"Il Pianeta è fascista, si salva da solo"

Infine, in chiusura, Vannacci ha parlato di ambiente ed energia: "Io mi ritengo un ambientalista pragmatico, mentre l'ambientalismo ideologico è terribile. L'uomo fa parte della natura e deve fare di tutto per accrescere il proprio benessere. Essere ambientalisti serve a preservare il pianeta al fine di accrescere il nostro benessere nel futuro. Invece l'ambientalismo ideologico è all'opposto ed è basato su grandi menzogne. La prima è quella che dobbiamo salvare il pianeta. Il problema è che il pianeta è fascista perché se ne frega di tutti noi: era una palla di fuoco 4 miliardi e mezzo di anni fa, poi si è trasformato in una palla di acqua, poi di ghiaccio, e tra altri milioni di anni sarà una palla di terra, di sabbia, non ne ho idea. Il pensiero che il genere umano, che è un milionesimo di granello di sabbia nell'universo, sia in grado di cambiare l'evoluzione cosmica a me fa venire solo da ridere. Il pianeta non vuole essere salvato, il pianeta si salva da solo. Negli ultimi 500 milioni di anni ci sono state 5 estinzioni di massa che hanno ucciso il 90% degli esseri viventi: rassegnamoci alla sesta, o al limite prepariamoci per sopravvivere".

L'umanità? "Non è mai stata meglio di così"

"Dicono che dobbiamo salvare l'umanità: beh, l'umanità su questo pianeta non è mai stata meglio - attacca lo scrittore - Quando abbiamo scoperto come utilizzare il carbone, inquinando, in 100 anni siamo passati dall'essere un miliardo a un miliardo e 650 milioni di persone sulla Terra. Poi abbiamo scoperto come usare il petrolio, inquinando, e in 120 anni siamo diventati 8 miliardi. Se fossi un alieno che viene sulla Terra direi "Datemi un po' di inquinamento perché a voi ha fatto bene, vi siete moltiplicati come i ricci". Ma dicono che devo prendere in esame altri indicatori per valutare il benessere dell'umanità. Prendiamo allora l'aspettativa di vita: nel 1800 era di 35-36 anni, ora è di 68, quindi è raddoppiata in 200 anni, grazie all'inquinamento. La povertà? 10 anni fa solo un quarto della popolazione viveva con più di 10 dollari al giorno, attualmente è un terzo. Ci siamo moltiplicati come ricci, viviamo molto di più e siamo meno poveri: mi dite quando l'umanità è stata meglio di adesso? E allora perché dobbiamo salvarla? Si sta salvando da sola".

Infine una critica alle energie rinnovabili: "Dicono che dobbiamo diventare green per la convenienza economica: lo sapete dov'è che si produce più energia eolica e solare negli Stati Uniti? In California, dove un chilowattora costa 28 centesimi di dollaro. Lo Stato in cui si produce più energia elettrica a partire dai combustibili fossili, invece, è il Texas, dove un chilowattora costa 15 centesimi. Potrei dire la stessa cosa dell'Europa. Per non parlare delle auto elettriche: un chilowattora alla colonnina di ricarica delle auto elettriche costa 74 centesimi di euro e si fanno 6 chilometri, quindi 18 chilometri con 2,30 euro. Io con la mia macchina diesel del 2002 faccio 20 chilometri con un litro e spendo circa 1,72 euro. Ditemi voi dov'è la convenienza".