La presidente Emma Marcegaglia ospite al Rotary Club Ravenna, illustrati i progetti futuri dell'azienda

Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha organizzato venerdì, 21 aprile, presso il Ristorante “La Campaza”, un Interclub, aperto ai Rotary Club della Romagna, nel corso del quale ha avuto come relatrice Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding. La serata è stata introdotta dal presidente del Club – Massimo Natali – e dai saluti delle Autorità pubbliche presenti (sindaco e presidente della Provincia Michele De Pascale, prefetto Castrese De Rosa, presidente della Camera di Commercio Giorgio Guberti, segretario generale dell’Autorità portuale Fabio Maletti) e da altre Autorità rotariane.

È poi intervenuto come relatore Aldo Fiorini, direttore generale dello stabilimento Marcegaglia Ravenna, che nel corso della sua esposizione ha illustrato la storia del Gruppo e le linee che, nel corso del tempo si sono seguite per assicurarne lo sviluppo, anche in tempi difficili, focalizzando gli interventi sulla Romagna, su Ravenna (considerato territorio interessante dal punto di vista logistico, per la presenza del porto), ma anche in Italia e nel resto del mondo. Il Gruppo, leader a livello internazionale, a pochi mesi dall’acquisto della divisione prodotti lunghi in acciaio inossidabile da Outokumpu, ha messo a segno, proprio in questi giorni, un’altra importante operazione rilevando un centro servizi per acciai al carbonio in Lettonia. Fiorini si è poi soffermato a illustrare i progetti futuri, concentrandosi sul tema dell’energia verde e del “digital print”.

Emma Marcegaglia ha trattato il tema che le era stato assegnato, “Economia, transizione energetica, sostenibilità: quali implicazioni”. Riprendendo quanto introdotto dall’ing. Fiorini, ha sottolineato l’importanza logistica del polo ravennate e i rapporti sempre buoni che si sono condivisi nel corso degli anni sia con le istituzioni locali sia con le rappresentanze sindacali.

Ha poi fornito un quadro di massima macro-economico sulle dinamiche evolutive che stanno caratterizzando le diverse economie e si è soffermata sui cambiamenti registrati nel corso degli ultimi anni con il Covid-19 e soprattutto con la guerra in Ucraina. Lo scenario attuale è fortemente mutato: alle problematiche connesse con il conflitto russo-ucraino si aggiungono quelle di una guerra tecnologica fra Cina e Usa, i timori per la possibile invasione di Taiwan, il ruolo che verranno ad assumere in futuro i mercati asiatici, la variabile demografica, il prezzo del gas (che resta alto), la debolezza dell’Unione europea che non trova sempre su questioni importanti punti di convergenza. La transizione energetica è imprescindibile, ma va affrontata con pragmatismo, considerando che la sostenibilità ambientale deve coniugarsi anche con la sostenibilità sociale.

Infine, la presidente Marcegaglia ha ricordato che la strategia vincente del Gruppo è sempre stata il mettere al centro le persone, aspetto questo che del resto coincide con una delle importanti mission dell’attività rotariana.

Alla relazione dell’ospite hanno fatto seguito alcune domande alle quali la presidente ha risposto con puntualità.