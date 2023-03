Presidio dei sindacati davanti al Tribunale: "Il personale della Giustizia è stanco"

Mentre fuori dalla sede del Ministero a Roma andava in scena un presidio organizzato dai sindacati, anche a Ravenna questa mattina i rappresentanti locali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa hanno dato vita a un presidio unitario davanti al Tribunale. Le contestazioni, spiegano i sindacalisti - dopo "mesi di immobilismo da parte dei dipartimenti" - che hanno spinto le rappresentanze alla protesta sono diverse: "La mancata applicazione del nuovo contratto collettivo, con lo sblocco delle carriere; la grave carenza di organico e il mancato ampliamento delle dotazioni di tutti i dipartimenti; la disapplicazione dei contratti integrativi sottoscritti, con conseguente perdita economica per le lavoratrici e i lavoratori; il mancato scorrimento delle graduatorie per i funzionari Nep".

"Il personale della Giustizia è stanco di essere considerato quale fanalino di coda delle amministrazioni pubbliche dello Stato - attaccano i sindacati - Chiediamo ai vertici del Ministero di affrontare celermente le molteplici questioni aperte e di avviare con altrettanta rapidità un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative. La mobilitazione andrà avanti fino a quando non arriveranno risposte".