Ravenna torna in piazza per la pace in Ucraina: la fiaccolata a un anno dall'inizio della guerra

Spari, missili e carri armati. Un anno fa si entrava nel pieno della guerra fra Russia e Ucraina. Un conflitto che si trascinava già da tempo, ma che con l'avvio dell'invasione su larga scala da parte della Russia ha creato un vero e proprio sconvolgimento in Europa e nel mondo. Era il 24 febbraio del 2022. Venerdì pomeriggio, a un anno esatto da quella data, in piazza del Popolo a Ravenna si è tenuto un presidio organizzato da Casa Delle Donne Ravenna, UDI Ravenna e Donne in nero.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di qualche centinaio di persone, è stata poi seguita da una fiaccolata silenziosa che ha visto il corteo sfilare da piazza del Popolo a piazza Garibaldi. Tante le bandiere della pace esposte dai partecipanti, insieme a cartelli e striscioni per chiedere la fine immediata del conflitto. Presente in centro anche un piccolo gruppo di contestatori con cartelli contrari alla Nato.