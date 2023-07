Si cercano volontari per presidiare i due pulcini rimasti dei fratini, specie protetta e in via di estinzione

Prosegue la crescita dei pulcini di fratino, specie protetta ed a rischio estinzione, sulle spiagge sud del Comune di Cervia. I volontari seguono costantemente i due pulcini, mentre il terzo è stato predato in diretta da un gheppio a due giorni di vita.

Mancano circa dodici giorni affinché i pulcini possano volare ed è fondamentale proteggerli dai pericoli. "Invitiamo quindi tutti i cittadini a prestare attenzione e soprattutto a recarsi in spiaggia con il proprio amico a quattrozampe rigorosamente al guinzaglio come previsto dalle leggi, così come ai mezzi di pulizia a transitare a passo d'uomo almeno nelle zone segnalate", spiega una nota della rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”

I volontari e le associazioni della rete "Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese" rinnovano l'invito ai cittadini che volessero rendersi disponibili per presidiare i pulcini (chiamare il 3349470326 oppure 3284173683). Grande curiosità ed attenzione sulle spiagge da parte di moltissimi turisti e residenti, ed ottima la risposta dei cittadini, che quasi in trenta hanno risposto all'appello per presidiare i pulcini.