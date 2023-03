Il presidio in piazza per le vittime di Cutro: "Giustizia per i migranti morti nel nostro mare"

"Verità e giustizia per le vittime di Cutro": questo è quanto hanno chiesto i manifestanti che venerdì mattina si sono radunati in piazza del Popolo a Ravenna, davanti alla sede della Prefettura. "Non intendiamo restare in silenzio", hanno detto gli organizzatori del presidio, promosso da Cgil Ravenna, Anpi, Arci, Libera Ravenna, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Libertà e Giustizia Ravenna.

Una manifestazione di protesta contro il Governo per la tragedia avvenuta di fronte alla costa calabra di Cutro, dove sarebbero almeno 72 le vittime del naufragio avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio. "Chiediamo che le politiche riguardanti l'immigrazione vengano radicalmente cambiate - affermano i manifestanti - nel rispetto della dignità di ogni essere umano. E che il mettere in salvo vite umane sia sempre e in ogni caso considerata una priorità assoluta".