Prestigioso riconoscimento 'Cambridge' al liceo: matematica e scienze si studiano in inglese

Prestigioso riconoscimento per il Liceo scientifico Oriani di Ravenna. Grazie a un qualificato percorso di certificazione, infatti, l'istituto è diventato sede di certificazioni internazionali Cambridge Igcse (International General Certificate of Secondary Education), prima e unica scuola della provincia di Ravenna. Il corso Cambridge è un corso di Liceo Scientifico Tradizionale che prevede lo studio di due materie, matematica e scienze, anche in inglese per i primi tre anni.

Il programma di queste due discipline viene integrato alla luce dei piani di studio dei livelli Igcse Cambridge, con l’ausilio di libri di testo appositi e la compresenza di un esperto madrelingua secondo il quadro orario seguente: + un'ora di matematica, + un'ora di scienze e + un'ora di inglese alla settimana per tutto il primo anno + un'ora di matematica e + un'ora di scienze alla settimana per tutto il secondo anno + un'ora di scienze il terzo anno alla settimana per tutto il terzo anno Il potenziamento raggiunge il totale di +99 ore il primo anno, +66 ore il secondo e +33 ore il terzo anno.

E’ un corso che si integra perfettamente negli obiettivi del liceo Oriani, perché contribuisce ad aprire le menti degli studenti alla conoscenza del mondo, ne stimola le capacità critiche e li rende cittadini attivi e globali. L’obiettivo finale è quello di formare studenti per la vita, aiutandoli a sviluppare una maggiore recettività nei confronti di ciò che li circonda e una passione per l’apprendimento permanente.

Cambridge International fornisce i programmi, i materiali didattici e le prove d’esame per preparare e testare gli studenti. I titoli di studio hanno in comune programmi e metodologie all’avanguardia che uniscono insegnamento teorico e attività pratiche. L’utilizzo del laboratorio per un apprendimento “hands-on” e induttivo assume un ruolo fondamentale aiutando a capire meglio il perché e il come delle conoscenze, nonché a memorizzare e ritenere quanto appreso. Partecipando all’open day del liceo sabato 17 dicembre 2022 e sabato 14 gennaio 2023 si potranno avere informazioni più dettagliate sul corso potenziato Cambridge.