Prestito interbibliotecario: le biblioteche del cesenate e ravennate fanno rete

Biblioteche romagnole in rete per rispondere ai bisogni di lettura, studio, informazione, documentazione e svago. I Comuni di Cesena, Lugo, Cervia, Cesenatico, Faenza, Ravenna, insieme alla Fondazione Casa di Oriani e alla Provincia di Ravenna, sottoscriveranno un Protocollo d’intesa per l’estensione del progetto sperimentale di un servizio di prestito interbibliotecario settimanale da svolgersi nelle biblioteche di pertinenza e naturalmente anche in Biblioteca Malatestiana. Nello specifico, il primo anno di sperimentazione del progetto di prestito intersistemico avviato nel 2021 tra la biblioteca Trisi di Lugo, la biblioteca Classense di Ravenna, la biblioteca Manfrediana di Faenza e la biblioteca di Storia contemporanea “A. Oriani” di Ravenna ha registrato risultati positivi per gli utenti ed è per questa ragione che le rispettive Amministrazioni comunali hanno potenziato il servizio guardando al futuro al fine di favorire e incrementare la circolazione dei documenti tra le biblioteche e venire così incontro alle esigenze espresse dai cittadini di fruire di collezioni più vaste per soddisfare le proprie esigenze culturali e informative, senza costi aggiuntivi per l’utenza.



“Siamo felici che il territorio romagnolo – commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona – faccia rete anche sul fronte bibliotecario rispondendo a una reale esigenza condivisa dagli utenti delle rispettive istituzioni librarie. Negli oltre trent’anni di vita della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino si è lavorato per favorire la cooperazione in tema di acquisizione, conservazione e circolazione dei documenti delle collezioni correnti, con l’obiettivo di offrire al territorio una disponibilità documentaria più ampia, ottimizzando gli acquisti e favorendo la circolazione dei documenti delle biblioteche secondo un modello coordinato. La progressiva riduzione degli spazi e delle risorse pubbliche disponibili per gli istituti della cultura – prosegue l’Assessore – impone lo sviluppo di nuovi approcci per la realizzazione dei servizi bibliotecari al fine di coniugare l’esigenza di offrire livelli di prestazione elevati con quella di razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Questo obiettivo può essere più efficacemente raggiunto grazie allo sviluppo di forme di cooperazione bibliotecaria più ampie ed innovative rispetto a quelle attualmente esistenti sul territorio romagnolo, in un’ottica di integrazione e potenziamento delle opportunità offerte ai cittadini”. Il servizio di prestito verrà effettuato un giorno a settimana e darà la possibilità agli utenti, che non trovano nella biblioteca del proprio Comune un documento, di riceverlo e ritirarlo gratuitamente nella sede a loro più vicina. Questo consentirà di mettere a disposizione del cittadino un ulteriore servizio e di rafforzare le strategie condivise di gestione del patrimonio documentario.

Il protocollo d’intesa che verrà sottoscritto dalle diverse parti coinvolte prevede l’attivazione del servizio di prestito intersistemico, con cadenza settimanale, secondo tre tratte di circuito che interesseranno le sette biblioteche partecipanti al progetto. In riferimento alla Biblioteca Malatestiana si prevede la messa a disposizione da parte del Comune di Cesena di un veicolo e di operatori che si occuperanno di effettuare in piena sicurezza il servizio per la tratta Cesena-Ravenna. Gli utenti potranno richiedere tutti i documenti ammessi al prestito nelle biblioteche aderenti, compresi i DVD, ad eccezione di periodici e novità editoriali pubblicate negli ultimi sei mesi ed acquisite dalle biblioteche. Sono consentite a ogni utente al massimo tre richieste simultanee a ciascuna biblioteca aderente al progetto.