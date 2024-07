Prevenire gli annegamenti, si celebra il World Drowning Prevention Day con “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

In occasione del World Drowning Prevention Day, istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della Risoluzione dell’Onu sulla prevenzione globale dell’annegamento, il Comune di Ravenna ha organizzato un evento, intitolato “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che si svolgerà giovedì 25 luglio al Bagno Sirenetta di Marina Romea, alle 10.30. L'iniziativa è promossa dalla Fee Foundation for environmental education in collaborazione con i comuni delle 236 località Bandiera Blu, tra cui figurano anche le spiagge di Ravenna.

Alla manifestazione parteciperanno l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, il direttore Marittimo Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Ravenna Michele Maltese, il direttore della Cooperativa Spiagge Ravenna, Riccardo Santoni, e Claudio Angeli, presidente del Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana. Durante l’evento, saranno organizzate attività informative e dimostrative per educare il pubblico sulle migliori pratiche per prevenire gli annegamenti e per promuovere una cultura della sicurezza in mare.

“La sicurezza in mare è una priorità assoluta per noi – afferma l’assessore al Turismo Giacomo Costantini –. Le spiagge di Ravenna, insignite del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu, non sono solo un luogo di svago e relax, ma devono essere anche un ambiente sicuro per tutti i bagnanti. La collaborazione con la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Ravenna, la Cooperativa Spiagge Ravenna e il comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana ci permette di offrire in questa occasione attività informative e dimostrative essenziali per la prevenzione degli incidenti in acqua. Solo attraverso la consapevolezza e la conoscenza possiamo ridurre i rischi e garantire che le nostre spiagge, non ultime le numerose spiagge libere alle quali è riservata una particolare attenzione, rimangano luoghi sicuri per tutti”.