Prevenzione oncologica, visite dermatologiche gratuite per i ravennati

Grazie al sostegno di Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, sono disponibili a Ravenna 124 visite gratuite di prevenzione oncologica di diverse patologie tumorali. Le visite saranno effettuate dai professionisti di Fondazione Ant a bordo dell'Ambulatorio Mobile Abt posizionato in piazza Anita Garibaldi e al Ravenna Medical Center di via via Le Corbusier 41/43. La fruizione delle visite è sempre gratuita ma con prenotazione obbligatoria sul sito di Fondazione Ant.

I prossimi appuntamenti in programma sono: il 18 e 19 gennaio in piazza Anita Garibaldi con il Progetto Tiroide, i medici ANT effettueranno 48 controlli ecografici gratuiti della tiroide; il 22 gennaio in piazza Anita Garibaldi con il Progetto Mammella nell’ambito del quale sono disponibili 16 visite senologiche con ecografia mammaria per donne under 45; il 23 gennaio sempre in piazza Anita Garibaldi con il Progetto Testicolo: disponibili 24 visite ed ecografie testicolari per uomini dai 18 anni in su. Il 5 e 12 febbraio al Ravenna Medical Center, invece, si terrà il Progetto Melanoma con complessive 24 visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia. Le prenotazioni sono già aperte.