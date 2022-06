La benzina torna sopra i 2 euro: i distributori più economici e quelli più cari del ravennate

I listini di benzina e gasolio tornano a raggiungere livelli record, al punto che in alcune zone i prezzi alla pompa superano i 2 euro al litro anche in modalità self service. Lo denuncia il Codacons, che segnala la stangata sugli italiani che hanno deciso di spostarsi in auto per il ponte del 2 giugno. Ma si tratta solo di una delle voci di spesa con cui si stanno confrontando gli italiani: i prezzi al dettaglio registrano a maggio hanno segnato nuovi pesantissimi record, con alcune voci che segnano incrementi annui tra il +70% e il +100%.

I distributori più economici della zona e quelli più cari

Stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, anche nel ravennate in alcuni distributori il prezzo per un litro di benzina in modalità self supera i due euro. All'Esso Egi-2go di via Ravegnana 323 il prezzo di un litro di benzina self, aggiornato al 2 giugno, è di 2,019 euro. Stesso prezzo al Q8 di via Faentina 110. Per quanto riguarda quelli più economici, si segnala che al Robgas sulla Tosco-Romagnola a Marina di Ravenna il prezzo è di 1,899 euro al litro, così come all'Esso di via Dismano 118 e all'Ip Landi Gabriele sull'Adriatica al km 161+153 direzione Cervia.