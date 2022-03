Caro benzina e metano: i distributori più economici del ravennate e i consigli per risparmiare sul pieno

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Il rincaro della benzina registrato nelle ultime settimane sta portando tutti a rivalutare l'utilizzo del personale mezzo di trasporto. E tra chi ha iniziato a spostarsi con mezzi pubblici o su una bicicletta - qua vi raccontiamo la scelta di un uomo che da 10 anni ha abbandonato l'auto - ormai tutti ci chiediamo come poter risparmiare.

I distributori più economici della zona e quelli più cari

BENZINA - Stando ai prezzi riportati dall'app 'Prezzibenzina' aggiornati al 16 marzo, nel ravennate il distributore più economico per la benzina risulta essere quello da Natali Gino sulla Romea (2,106 euro al litro), alla pari con il Tamoil di viale Allende. Segue l'Eni in via Faentina 19 (2,114 euro al litro) e il Beyfin di via delle Maone (2,119 euro al litro). Poco sopra il Coil di Piazza Caduti (2,140 euro al litro), alla pari i tre Q8 di via Naviglio, sull'Adriatica (km 155.178 direzione nord) e sulla Classicana direzione sud (2,149 euro al litro).

METANO - Anche i prezzi del metano sono saliti alle stelle, superando in certi casi anche quelli della benzina. Sempre secondo l'applicazione, nel ravennate il distributore di metano più economico è quello di Natali Gino sulla Romea (2,388 euro al litro). All'Eni sulla Faentina costa 2,390 euro al litro, così come al Cpb di Savio (ex Repsol) in via Romea sud 53. Sale a 2,395 euro al litro all'Eni di viale Europa.

I consigli per risparmiare

Qualche accorgimento per cercare di risparmiare sul pieno può essere sicuramente messo in pratica. Il primo è banalmente quello di rifornirsi alla pompa più conveniente. In questo caso la tecnologica ci viene in aiuto. Già da qualche anno esistono applicazioni sviluppate per gli smartphone (nella maggior parte dei casi disponibili sia per gli utenti iOS che per quelli Android) che in tempo reale segnalano i prezzi dei carburanti in tempo reale (vedi lista in basso). Un altro modo per risparmiare sul pieno è semplicemente quello di consumare meno. Come? Non soltanto cercando di prendere l'auto il meno possibile (cosa che giova anche alla nostra salute), ma adottando uno stile di guida meno aggressivo.

Il consiglio è quello di effettuare accelerate graduali, evitando brusche frenate e cambi di marce inutili. A bordo è consigliabile tenere un carico moderato, evitando di portarsi dietro oggetti (magari pesanti) che potremmo tranquillamente lasciare a casa. Il climatizzatore può assorbire in maniera pesante sul consumo della benzina arrivando fino al 10% in autostrada e al 25% in città. Si tratta di uno stile guida che molti adottano già, laddove altri automobilisti sono stati finora meno attenti al risparmio. Proprio per questi ultimi il momento è più che mai propizio per cambiare stile di guida.

Dunque è buona norma provare a guidare in maniera fluida evitando di tirare le marce e di superare i 2.500/3.000 giri del motore. Il solo fatto di prediligere le marce alte può farci risparmiare il 10% del carburante. Anche la pressione degli pneumatici è importante: se le gomme non sono gonfie al punto giusto si consuma tra l’1% e il 2% in più. Senza dimenticare che quando è possibile l'auto andrebbe lasciata a casa: se dobbiamo fare solo qualche centinaio di metri, è consigliabile percorrerli a piedi. Ne gioverà il nostro fisico e anche l'ambiente, oltre che il nostro portafogli.

Le app per confrontare i prezzi

Tornando alla scelta del distributore - come riporta Today.it - la tecnologia ci viene in aiuto ed esistono apposite app per smartphone che possono orientarci nella scelta: