Caro benzina, ma anche caro metano: i prezzi dei distributori più economici del ravennate

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio hanno iniziato la settimana con un nuovo balzo, pari rispettivamente a oltre 5 e 7 centesimi al litro. E' quanto riporta l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, che elenca i distributori e i relativi prezzi dei combustibili di tutta Italia.

Il distributore più caro di Ravenna, stando ai prezzi riportati dal sito (aggiornati all'8 marzo), risulta essere il Q8 di via Faentina: un litro di benzina arriva a costare 2,15 euro. Stesso prezzo all'Ip di viale Pertini. Poco sotto, 2,13 euro, all'Esso sulla Romea km 1,915 direzione Bologna, all'Esso di via Trieste e all'Esso di via delle Industrie. Un litro si paga 2,12 euro al Q8 di via Faentina a Fornace Zarattini, ma anche all'Ip di via Bussato e all'Eni di viale Europa. Un centesimo in meno, 2,11 euro, all'Eni di via Romea Nord, all'Eni di via Ravegnana, ai Q8 sull'Adriatica (km 155+78 lato nord e 180 lato sud) e di via Naviglio, ma anche agli Ip di via Faentina a Fornace Zarattini e della statale Adriatica (km 161+153 direzione Cervia).

Il distributore più economico, tra quelli con i prezzi aggiornati a marzo, risulta essere l'Eni di via Destra Canale Molinetto, con un prezzo di 1,91 euro al litro. Sale a 1,93 all'Esso di via Dismano e a 1,95 al Beyfin di via delle Maone. 1,96, invece, al Forini spa di via Romea Nord e al Q8 sulla E45 km 233+538. Costa 1,97 euro al litro all'Ego di via Baiona e a quello di viale Virgilio a Lido Adriano.

Metano

Anche i prezzi del metano sono saliti alle stelle. Sempre secondo l'Osservatorio, quello più economico risulta essere l'Eni di viale Europa, con un prezzo comunque molto alto: 1,99 euro al litro. Stesso prezzo all'Eni di via Faentina, al Cpb energia italiana sull'Adriatica km 53 direzione Rimini, da Natali Gino sulla Romea e all'Eni di via Ravegnana. Schizza invece a 2,49 euro al litro al Tap di viale Europa.