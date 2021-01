Dalla terra cruda nasce la prima casa al mondo stampata in 3D

La prima abitazione al mondo interamente stampata in 3D a base di materiali naturali prende forma nel ravennate, più precisamente a Massa Lombarda. L'azienda Wasp ha infatti completato la fase di stampa della struttura portante di 'Tecla', la prima e unica costruzione interamente stampata in 3D a base di materiali naturali e realizzata con più stampanti 3D operanti simultaneamente. Ha così preso forma il modello innovativo di habitat ingegnerizzato da Wasp e progettato da MC A - Mario Cucinella Architects, un modello circolare di abitazione creata con materiali riutilizzabili e riciclabili, raccolti dal terreno locale, a zero emissioni e adattabile a qualsiasi clima e contesto.

Tecla (che prende il nome da 'technology and clay') rappresenta una vera e propria sfida per la stampa 3D, perché massimizza le prestazioni di un materiale tra i più antichi e al contempo tra i più stimolanti per il futuro della green economy: la terra cruda. Tecla è infatti l’apice di una ricerca avanzata tra materia e tecnologia, è il raggiungimento di una sfida che ha portato la geometria di stampa al massimo del suo limite fisico. Il progetto rappresenta una prospettiva inedita per le costruzioni e i nuovi insediamenti, in cui il valore delle materie prime locali viene amplificato dalla progettazione digitale. La soluzione a doppia cupola ha permesso di ricoprire al contempo i ruoli di struttura, copertura e rivestimento esterno, rendendo la costruzione altamente performante sotto tutti gli aspetti.

Tecla può essere sintetizzata in 200 ore di stampa, 7000 codici macchina (G-code), 350 strati di 12 millimetri, 150 chilometri di estrusione, 60 metri cubi di materiali naturali per un consumo medio minore di 6 kW. L’allestimento finale di Tecla e la sua presentazione al pubblico sono previsti per la primavera 2021.