Prima l'alluvione poi la tromba d'aria: Conselice sollecita Hera per risolvere il problema rifiuti

L'Amministrazione comunale di Conselice si è attivata presso Hera per cercare una soluzione al problema rifiuti. "Ad oggi abbiamo una situazione che presenta diverse criticità persistenti in alcune zone aggravate dal fortunale del 22 luglio, pertanto abbiamo chiesto con urgenza un incontro a Hera per cercare una soluzione condivisa - è il commento della sindaca Paola Pula -. Ai problemi legati ai rifiuti dell'alluvione si sono aggiunti quelli causati dalla tromba d'aria con strade ingombre ancora di ramaglie e la necessità di avere una pulizia maggiore di strade e marciapiedi della zona urbana. Abbiamo decine di segnalazioni per rifiuti di vario genere, macerie, amianto, ramaglie, con numerose situazioni di disagio sul territorio e un punto discarica presso il parcheggio del Kartodromo intollerabile".

"Cercheremo con Hera di mettere in campo una soluzione tempestiva, capace di ridare decoro agli spazi tanto urbani quanto in campagna - conclude la prima cittadina - e di mettere in atto una comunicazione corretta, capillare e coerente attraverso i vari canali informativi del gestore, per recuperare la relazione con i cittadini e la normalità del servizio. Stante le necessità crescenti di informazione e relazione da parte dei cittadini chiederemo anche un potenziamento da un giorno alla settimana a due dello sportello Hera presso il Comune".