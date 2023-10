Prima serata del Mei tutto dedicato alla musica folk, sul palco anche gli "Alluvionati del liscio"

Grande partenza del Mei 2023 con "Vai Liscio" ieri sera, l’anteprima di venerdì sera che ha riempito tutti i posti a sede in Piazza del Popolo e con tantissima gente sui gradini e sotto i loggiati , e con gli "Alluvionati del Liscio" finiti in diretta su Rai Isoradio . L'iniziativa, con la presentazione del cd omaggio a Rodolfo Santandrea, ha fatto riaprire i battenti al pubblico e alle band del Piccadilly Club di Via Cavour a Faenza, chiuso dall’alluvione. Inoltre, dal palco di Piazza del Popolo gli "Alluvionati del Liscio" sono andati in diretta su Rai Isoradio, mentre erano presenti le telecamere del Tg3 regionale e del Tgcom24 e una troupe regionale di Bam per il progetto di archivio musicale per il Liscio Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Durante la serata sono passati il sindaco di Faenza Massimo Isola e il vice sindaco Andrea Fabbri e ha fatto un intervento sul palco il Sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini sulle difficoltà per le frane di ripartire per i borghi dell’Appennino Faentino. Grandi applausi alla Banda del Passatore e al Team Dance Borgo di Ballerini di Faenza che hanno incantato; tripudio per il binomio "Alluvionati del Liscio" e "La Storia di Romagna" e Roberta Cappelletti per la prima volta insieme per questa grande serata, grande incoraggiamento ai giovani del liscio Emkisurela e Nicolo’ Quercia , con l’Orchestrina di Molto Agevole. Il pubblico ha poi richiesto a gran voce di dedicare una via a Faenza alla grande e mitica cantante faentina di Romagna Mia Arte Tamburini.

"Questa edizione speciale di “StraMEI” – afferma Giordano Sangiorgi – ha l’obiettivo di valorizzare e proseguire tutte quelle azioni realizzate tra musica e solidarietà nel post alluvione, inoltre è un segnale di ripartenza per il territorio. Il Mei non è un semplice festival ma è anche mostre, incontri, convegni, corsi, formazione e tanto altro ancora, un unicum nel panorama nazionale, attento a portare un forte ritorno culturale e musicale, ma anche economico e turistico al territorio, oltre a valorizzare tutte le aziende nazionali e regionali della musica contro l’omologazione del mainstream proposto dalla e piattaforme digitali"