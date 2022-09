Coronavirus, sequenziato il primo caso in Romagna della variante Centaurus

E' stata sequenziata oggi, giovedì, per la prima volta in Emilia Romagna, la variante del Covid 'Centaurus' (BA.2.75). Il virus è stato isolato dal Laboratorio Unico dell’Ausl Romagna durante la normale attività di sorveglianza (campionamento casuale di tamponi positivi).

Il prelievo viene da una paziente, una bambina di 8 anni, che ha eseguito il test molecolare al drive through di Rimini. Non è ricoverata ed è in buone condizioni di salute.

Centaurus è una variante del Coronavirus caratterizzata da molte mutazioni sul gene S rispetto alle varianti Omicron e da analisi bioinformatica si suppone una elevata trasmissibilità interumana, maggiore anche di Omicron 5. Alcuni altri casi isolati di Centaurus sono stati già identificati in Italia.