Qualità della vita per i malati di Sla: se ne parla in un convegno a Faenza

Come affrontare il percorso di vita di un malato di sclerosi laterale amiotrofica e le conseguenze che una diagnosi di questo tipo può avere sulla persona e sui suoi familiari. Sono alcuni dei temi al centro di "To care, not to cure", primo seminario organizzato a Faenza, nel complesso ex Salesiani, venerdì 19 maggio, da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica - Sla. Iniziativa in collaborazione con l’associazione "Insieme a Te", referente territoriale Aisla e con i centri clinici Nemo.

Ai lavori interverranno, tra gli altri, l'assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, il direttore generale della Ausl Romagna Tiziano Carradori e il sindaco di Faenza Massimo Isola. Durante la giornata verranno delineati i nuovi linguaggi della relazione nella cura del paziente e trasferiti strumenti che permettano di affrontare la complessità assistenziale, alla luce degli sviluppi della scienza e della pratica clinica.

Il convengo, diviso in due parti, vedrà la mattina la presentazione di attività valide come tirocinio per gli studenti dell’Università di professioni sanitarie e dei ragazzi iscritti al triennio del liceo dei Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Nel pomeriggio si svolgeranno altre iniziative valide per il riconoscimento di tre crediti formativi per le professioni sanitarie. Informazioni e programma su https://www.insiemeate.org/19-maggio-faenza-iscrizioni-aperte-per-open-day-formativo/.