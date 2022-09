Primo giorno di scuola a Faenza: il sindaco fa visita agli scolaretti

In occasione del primo giorno dell’anno scolastico 2022/23, giovedì mattina i componenti dell’amministrazione comunale di Faenza hanno visitato e portato il loro saluto a nome della città a studenti, insegnanti e personale non docente. Nella giornata di venerdì a essere visitati saranno gli istituti superiori di Faenza.

“Il primo giorno di scuola - viene sottolineato dall’amministrazione comunale - è sempre un momento importante per studenti, insegnanti e personale non docente. Finalmente si riparte senza le restrizioni adottate in passato per l’emergenza sanitaria; sarà quindi un anno scolastico diverso rispetto a quelli precedenti, un nuovo inizio soprattutto per i ragazzi nei quali, proprio le tante limitazioni messe in campo per combattere il Covid, ha lasciato segni profondi. Questo sarà inoltre un anno scolastico importante per il momento storico di fronte al quale ci troviamo, un periodo molto complesso nel quale è necessario rivolgere lo sguardo proprio verso l'Istituzione Scuola, affidandoci ai nostri educatori che hanno il delicato compito di creare una nuova generazione di futuri cittadini che dovranno avere un nuovo punto di vista e un nuovo pensiero per poter dare risposte a un mondo che affronta sfide completamente diverse da quelle che le nostre generazioni hanno attraversato".

"Siamo però orgogliosi di poter dire che nella nostra città non sono mai stati innalzati muri tra le istituzioni e il mondo scolastico cosa che ci ha portato a costruire un sistema nel quale tutti i componenti di questo universo sono comprimari nella realizzazione di un percorso partecipato per il bene stesso della scuola e implicitamente della società - continuano gli amministratori - Quindi, ragazze e ragazzi: buon anno scolastico! Buon nuovo anno scolastico di cuore anche ai docenti e al personale che permette che questa fondamentale istituzione possa funzionare e un grande augurio alle famiglie perché sappiamo quanto questo possa essere per loro un momento delicato”.