Primo giorno di scuola con il taglio del nastro del nuovo plesso scolastico di Marzeno

Giovedì 15 settembre alle ore 8.00 il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e la dirigenza scolastica dell'Istitito comprensivo “O. Pazzi” di Brisighella inaugureranno il nuovo plesso scolastico di Marzeno in Via Ettore Bendandi, 18 (traversa Via Molino Torre). La struttura ospiterà la nuova sede della scuola dell'infanzia "Caduti di Cefalonia" e della scuola primaria "G. Leopardi".

"Il completamento del plesso scolastico di Marzeno è stato fin dal principio tra le priorità dell’attuale Amministrazione Comunale. Grazie anche al sostegno e alla compartecipazione economica del Comune di Faenza è stato superato, tra non poche difficoltà, un lungo e travagliato ciclo scandito da appalti, fallimenti, dal coinvolgimento di numerose nuove imprese e dalla mancata previsione nel progetto iniziale di un terzo della somma (450.000 euro) - spiegano dal Comune - Una sequenza che si è protratta per anni, vedendo coinvolte nel tempo più amministrazioni comunali. Finalmente, a partire dall'anno scolastico 2022/23, anche gli studenti della valle del Marzeno potranno usufruire di un ambiente più sicuro, accogliente e certamente più confortevole".