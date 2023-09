Primo giorno di scuola per i bimbi dell'asilo a Sant'Agata: ma la sede è ancora provvisoria

Primo giorno di scuola per i bambini della Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno. Il rientro è avvenuto nei locali del teatro parrocchiale di Villa San Martino che ospita la scuola fino alla fine dei lavori in corso nell’edificio di via Mazzini a Sant’Agata sul Santerno, duramente colpito dall’alluvione di maggio.

I lavori sono iniziati in piena estate e sono stati resi possibili grazie alle generose donazioni rivolte alla scuola da enti, imprese e privati cittadini. Una grande dimostrazione di solidarietà che si è manifestata anche questa mattina con la visita dei rappresentanti della Bcc ravennate forlivese e imolese nell’istituto di Sant’Agata.

“Iniziare l’anno scolastico è sempre una grande emozione - commenta la coordinatrice dell’Asilo Azzaroli, Caterina Castellari -. Quest’anno, come si può immaginare, lo è ancora di più. Siamo contenti di avere la possibilità di iniziare nei locali di Villa San Martino che ci hanno permesso di non interrompere mai le nostre attività scolastiche, neanche quelle estive, ma siamo anche ansiosi di rientrare nella nostra scuola. A fine ottobre, quando avverrà, sarà come rivivere un secondo primo giorno di scuola”.

I lavori per ristrutturare le aule e il parco della scuola sono tanti e sono ancora in corso: “Abbiamo iniziato con il ripristinare il parco e le sue recinzioni, che erano state completamente divelte dall’acqua - sottolinea Giacomo Vici, direttore del consorzio Solco Ravenna che insieme alla Fondazione Azzaroli gestisce la scuola dell’infanzia -. Poi si è proceduto con la sostituzione di tutto l’intonaco, il rifacimento dei cartongessi, la sostituzione degli infissi e l’impianto elettrico e termico. Siamo a buon punto e contiamo di essere pronti entro la fine di ottobre”

Grazie alle donazioni si è potuto pensare non solo al ripristino della situazione di partenza della scuola, ma a un miglioramento dello stabile, in particolar modo della parte esterna. Il contributo de La Bcc, che ammonta a 28mila euro, è stato determinante per la sistemazione della recinzione esterna e dei cancelli, la potatura di tutti gli alberi pericolanti, la piantumazione che sarà fatta a fine settembre ed infine parte dei nuovi giochi per l’esterno per i bambini della scuola.

“Le donazioni ricevute ci hanno permesso di accelerare i tempi e di progettare opere di miglioramento dell’Istituto - conclude Vici -. È stata una grande opera di solidarietà per cui siamo davvero grati”.

Nella visita di questa mattina il presidente della Bcc ravennate forlivese e imolese, Giuseppe Gambi, ha sottolineato: “In questo momento di particolare emergenza per le nostre zone, è indispensabile l’aiuto fattivo e concreto della Banca del territorio, infatti sono state deliberate erogazioni straordinarie per ulteriori 2 milioni di Euro da destinare a iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione. In particolare, si è deciso di destinare un contributo di 28mila euro all’Asilo Azzaroli, cercando così di riportare l’attività educativa il prima possibile nella sua sede originaria. Riteniamo che l’attività della Scuola dell’Infanzia sia un servizio molto importante per la comunità e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo per un pronto rientro alla normalità”.