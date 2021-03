Primo giorno di vaccinazione in fiera a Faenza per il personale scolastico

In totale 330 tra insegnanti e personale non docente che entro giovedì verrà sottoposto alla vaccinazione

Martedì pomeriggio i medici di Medicina Generale del Nucleo ‘Faenza Centro’ hanno iniziato le vaccinazioni per il personale scolastico, docente e non docente, al centro fieristico di via Risorgimento messo a disposizione dal Comune di Faenza per avviare la campagna vaccinale anti Covid. I medici del Nucleo ‘Faenza Centro’ ricominceranno mercoledì pomeriggio e poi giovedì, sempre nel pomeriggio. In totale 330 tra insegnanti e personale non docente che entro giovedì verrà sottoposto alla vaccinazione.

Domenica invece, per tutta la giornata, a utilizzare gli spazi della Fiera di Faenza saranno i medici del Nucleo di cure primarie Faenza 2 che inoculeranno il preparato anti-Covid a circa 170 persone. A questi due gruppi si aggiungono gli altri medici di famiglia che hanno scelto di effettuare le vaccinazioni in diverse sedi della città e direttamente nei loro ambulatori. Il vaccino usato per il personale del ‘mondo scuola’ è l’AstraZeneca e può essere praticato a chi ha meno di 65 anni.