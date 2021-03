Primo giorno di zona 'arancione scuro': raffica di controlli e multe della Polizia locale

Gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati in numerosi controlli del territorio in questo primo martedì di zona 'arancione scuro'

Gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati in numerosi controlli del territorio in questo primo martedì di zona 'arancione scuro'. Una pattuglia ha multato tre persone che avevano violato le normative anticovid, mentre altri agenti sono intervenuti in via Pavirani dove hanno multato un automobilista che circolava senza la copertura assicurativa. Intorno delle 8 del mattino, poi, sono stati controllati alcuni nomadi presenti in piazzale Travaglini e sono state elevate tre sanzioni.