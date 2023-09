Suona la prima campanella per gli studenti ravennati: oltre 45mila alunni in classe

Inizia il nuovo anno scolastico anche per gli studenti di Ravenna. Con l'arrivo del 15 settembre suona la prima campanella anche in Emilia Romagna, Toscana e Lazio, ultime regioni del Paese a dare il via alle scuole di tutti i gradi. Nei giorni scorsi era già iniziato il nuovo anno per alcune scuole dell'infanzia private, ma venerdì mattina le porte si sono aperte per gli studenti di ogni ordine e grado. L'annata 2023/2024 per gli studenti emiliano romagnoli si chiuderà con le ultime lezioni giovedì 6 giugno.

In provincia di Ravenna si contano 44 scuole e 45.272 studenti iscritti (-1,34% rispetto all'anno 2022-2023). Per quanto riguarda le 2058 sezioni, 175 sono di scuola dell'infanzia, 691 di scuola elementare, 435 di scuola media, 757 di scuola superiore. Per quanto riguarda le dirigenze scolastiche ci sono due reggenze e 42 titolari in servizio. Per il suono della prima campanella arrivano anche gli auguri del sindaco Michele De Pascale: "Oggi si parte con un nuovo anno scolastico. Con l’augurio di vivere appieno questo nuovo percorso voglio fare a tutti i ragazzi e le ragazze un grandissimo in bocca al lupo! Studiate, divertitevi, diventate cittadini e cittadine e rendete ancora più meravigliosa la nostra città".

"Oggi è un giorno importante, di festa, di inizi e ripartenze. A tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi, ai docenti e al personale, buon primo giorno di scuola e buon anno scolastico", questo l'augurio del sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha aperto il nuovo anno scolastico faentino assieme alla consigliera regionale Manuela Rontini e all'assessore regionale Alessio Mammi. Non mancano gli auguri del sindaco di Lugo, Davide Ranalli: "Buon inizio anno scolastico ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Io vi auguro di scegliere sempre il mare aperto per provare e riprovare. Ragionate con la vostra testa, coltivate i vostri sogni, non fatevi abbattere, crescere è il mestiere più bello del mondo".

Venerdì l’Ufficio Scolastico Territoriale parteciperà con il dirigente Paolo Bernardi all’inaugurazione dell’anno scolastico alla Scuola Secondaria di 1° grado “A. Stoppani” di Lavezzola, parte dell’IC di Conselice. Alla cerimonia, che coincide con l’inaugurazione del plesso al termine dei lavori di riqualificazione energetica, di adeguamento sismico e di altre ristrutturazioni, finanziati con contributi Regionali, con mutui BEI per l’edilizia scolastica e con fondi del Comune, partecipa anche l’assessora regionale Paola Salomoni.