Primo Maggio: la tradizionale distribuzione dei garofani nelle Camere del lavoro

Nel pieno rispetto delle normative anticovid, la maggior parte delle Camere del lavoro del territorio è pronta per celebrare il Primo Maggio. Da venerdì è iniziata la tradizionale distribuzione del garofano, fiore legato alla festa dei lavoratori.

Venerdì mattina, grazie ai volontari dello Spi Cgil, si è proceduto con la distribuzione dei garofani in alcune Camere del lavoro tra cui quelle di Ravenna e Lugo. Sabato si proseguirà con l’apertura straordinaria di alcune sedi e con l’allestimento di un banchetto in corso Matteotti a Faenza. Inoltre i tre segretari generali territoriali di Cgil, Cisl e Uil si ritroveranno, sabato mattina alle ore 11, al centro vaccinale del Pala de Andrè di Ravenna, per le celebrazioni del Primo Maggio.