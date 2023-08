Addio a Primo Mazzari: è morto lo storico titolare delle Distillerie e della discoteca Baccara

Lutto in Romagna per la morte di Primo Mazzari, scomparso sabato all'età di 92 anni. Mazzari fu un importante imprenditore del territorio ravennate. Fondatore della omonima distilleria, fu anche titolare della discoteca Baccara di Lugo. A lui va il cordoglio della famiglia, degli amici e di autorità politiche e civili.

"L'Amministrazione comunale si unisce al dolore delle famiglie Mazzari e Grilli per la scomparsa di Primo Mazzari - afferma Enea Emiliani, sindaco di Sant'Agata sul Santerno - Oltre a una cara persona, se ne va un grande imprenditore, fondatore della Distillerie Mazzari, che ha scritto pezzi importanti della storia del nostro paese e non solo. Conserveremo un bel ricordo della persona e dell'imprenditore, con una visione sempre orientata al miglioramento e al progresso, senza mai far mancare l'attenzione, il rispetto e l'impegno verso la nostra comunità, attuando fattivamente una concreta responsabilità sociale d'impresa".

"Grande imprenditore e fondatore della distilleria. Personaggio sempre vicino alla comunità di Sant'Agata - lo ricorda la società della Asd Santagata Sport - Il calcio da sempre era ed è sotto il nome della Distilleria Mazzari, grande sostenitore delle attività della società e di tanti appuntamenti sportivi. Gli saremo per sempre grati".