Scuole, primo open day per l’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”

Sabato 26 novembre primo appuntamento con gli Open Day dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”, articolato in due sedi, una per gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione e una per l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, da sempre collegamento con le realtà del territorio, consente di orientare e migliorare continuamente l’offerta formativa, creando solidi presupposti per un valido sbocco professionale o accademico degli studenti. Sabato 26 novembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 entrambi i plessi dell’Istituto apriranno le loro porte agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Gli appuntamenti saranno a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria sul sito dell'Istituto. Il “Morigia”, in via Marconi n.6, ospita gli indirizzi “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e “Grafica e Comunicazione” mentre il “Perdisa”, situato in via dell’Agricoltura n.5, ospita il corso ”Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. Gli Open Day vedranno una prima presentazione dei corsi di studi in Aula Magna, con anche interventi di esperti di settore per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi e formativi post-diploma. Successivamente i presenti saranno suddivisi in piccoli gruppi che, guidati dai nostri studenti, visiteranno alcuni ambienti e laboratori specifici di indirizzo dove troveranno docenti e studenti che spiegheranno loro le finalità di quegli spazi nel percorso scolastico. Tutto l’Open Day è studiato per avere una durata di circa un’ora e mezza e permettere la fruizione degli spazi della scuola in maniera serena e condivisa.