Trovato privo di sensi nel camion: 38enne in gravi condizioni

Soccorsi in azione, nel pomeriggio di mercoledì, in un piazzale in località Barabasca di Fiorenzuola, nel piacentino. Qui sono arrivati volontari e sanitari del 118, Pubblica Assistenza Valdarda e autoinfermieristica dell'ospedale, per un 38enne trovato privo di sensi su un camion. Il mezzo pesante era parcheggiato nei pressi di un albergo-ristorante e a trovarlo non cosciente nella cuccetta è stato l'autista che era con lui. L'uomo, un italiano residente a Ravenna e in zona per lavoro, è stato trasportato im gravi condizioni all'ospedale di Cremona, a bordo dell'elisoccorso giunto da Brescia.

L'articolo de Il Piacenza