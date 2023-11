Procede anche il centro di stoccaggio di CO2: "Già nel 2024 cattureremo le prime molecole di anidride carbonica"

Parallelamente al progetto rigassificatore, Snam procede anche con quello di una soluzione per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (anidride carbonica) sulla costa ravennate - per il quale a fine 2022 Eni e Snam firmarono l'accordo per lo sviluppo e la gestione della Fase 1 del 'Progetto Ravenna' - che prevede la cattura di 25mila tonnellate di CO2 dalla centrale Eni di trattamento di gas naturale di Casal Borsetti. Una volta catturata, la CO2 sarà convogliata verso la piattaforma di Porto Corsini Mare Ovest e infine iniettata nell’omonimo giacimento a gas esaurito, nell’offshore ravennate.

"Attualmente la realizzazione dell'infrastruttura per il primo progetto pilota, del valore di un miliardo e mezzo di euro, ha già superato il 60% delle attività di ingegneria - ha spiegato durante la presentazione dei lavori per il rigassificatore l'amministratore delegato di Snam Stefano Vernier - Entro la fine del primo trimestre del 2024 completeremo i lavori e già nel 2024 inizieremo a catturare le prime molecole di C02 per tombarle in Adriatico. Si tratta di una tecnologia strategica per consentire all'Europa di mantenere la sua competitività industriale, e l'Adriatico si pone di nuovo come una soluzione, potendo disporre di numerosi giacimenti ormai esauriti che diventano un naturale deposito per la CO2".

Nella Fase 2 invece, che potrebbe prendere il via nel 2026-2027, si prevede invece lo stoccaggio di 4 milioni di tonnellate di CO2 per contribuire alla decarbonizzazione delle acciaierie, dei cementifici, delle industrie della ceramica e della chimica e più in generale dei settori “hard to abate”. L'obiettivo potenziale è quello di arrivare a 16 milioni di tonnellate.

Il progetto

Il progetto rappresenta un tassello fondamentale per rispondere alle necessità di decarbonizzazione delle acciaierie, dei cementifici, delle industrie della ceramica e della chimica e più in generale dei settori “hard to abate” attraverso un processo tecnologico immediatamente disponibile, altamente efficiente ed efficace, che permette di valorizzare le infrastrutture e le competenze già presenti sul territorio. Le attività previste consentiranno di creare nuove opportunità di lavoro, con una stima complessiva di oltre 500 nuovi posti di lavoro in corrispondenza della sola prima fase del progetto.

Il ruolo importante della CCS (Carbon capture and storage) nelle strategie di contrasto cambiamento climatico trova riscontro nelle analisi dell’Intergovernative Panel on Climate Change (IPPC) e dall’Agenzia Internazionale dell’Agenzia (IEA) che nei loro ultimi rapporti confermano la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio della CO2 come una tra le soluzioni “imprescindibili” per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione per il contrasto ai cambiamenti climatici. Eni e Snam sono parti correlate. Entrambe le società hanno applicato la propria procedura interna in materia.