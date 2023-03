Processionaria del pino, al via le disinfestazioni. I consigli per animali e bambini

Come ogni anno, con l’inizio della primavera, il Comune si occupa di gestire le problematiche derivanti dalle infestazioni dovute alla processionaria del pino sulle alberature e chiede la collaborazione dei cittadini per contrastarne gli effetti. Nella prossima settimana Azimut spa, titolare del contratto di disinfestazione del territorio comunale, procederà con gli interventi di localizzazione e asportazione meccanica dei nidi dalle piante infestate di competenza pubblica (aree verdi, bordi stradali, eccetera).

Dal momento che i peli urticanti presenti sulle forme larvali possono provocare reazioni allergiche, sono consigliate ai cittadini alcune norme e modalità di comportamento. Tra queste si segnalano: evitare di sostare in prossimità delle piante o delle aree infestate, riconoscibili dalla presenza dei caratteristici nidi bianchi sulla chioma; evitare di asportare i nidi con mezzi e modalità non idonee senza adeguate protezioni (si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente presenti al loro interno); è inoltre vietato inserire nei cassonetti rami infestati senza averli preventivamente richiusi in sacchi di plastica adottando le dovute precauzioni; evitare di raccogliere le larve anche se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto i peli urticanti, estremamente leggeri, potrebbero facilmente liberarsi nell’aria; tenere sotto controllo bambini e animali domestici. Nell’eventualità di contatto con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli urticanti, è suggerito un rapido consulto clinico.

Si ricorda inoltre che il Comune, tramite Azimut spa, effettua interventi esclusivamente su piante di competenza comunale; in area privata la competenza è a carico dei proprietari interessati secondo l’ordinanza permanente TL1190/2017 dell’1/8/2017. Per ulteriori informazioni o per segnalare casi di infestazione su suolo pubblico, è possibile contattare Azimut spa al seguente indirizzo mail: info@azimut-spa.it.