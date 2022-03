Avvistate le processionarie del pino: i consigli per tenere animali e bambini al sicuro

La stagione si riscalda e anche nel ravennate - in particolar modo nelle zone ricche di pini, come Marina Romea - spuntano le processionarie. Non è certamente una novità: l'arrivo della primavera, oltre alle belle giornate, riporta con sè anche l'acerrimo nemico di cani e gatti, tra i prati e gli alberi. Questi insetti fanno parte dell'ordine dei lepidotteri, all'aspetto sono simili ai bruchi e sono chiamate processionarie per l'abitudine di muoversi in fila indiana, in processione appunto. Nidificano soprattutto su pini e querce e sono estremamente dannose anche per le piante che le 'ospitano'.

Le larve mature in primavera, con l'aumento delle temperature, abbandonano la pianta ospite in cui si sono formate e insieme si dirigono verso un luogo adatto in cui interrarsi. Questi infestanti da adulti si trasformano in inoffensive falene, ma nello stadio larvale possono essere pericolosi per gli esseri umani e addirittura letali per gli animali, soprattutto per i cani che hanno l'abitudine di annusare il terreno e di addentare qualsiasi cosa si muova.

I consigli utili

Considerato il periodo, l’andamento stagionale e le reazioni che possono causare i peli urticanti presenti sulle forme larvali di questi lepidotteri (infiammazioni, dermatiti e reazioni allergiche di varia entità), si consigliano le seguenti norme di comportamento:

- evitare di sostare in prossimità delle piante o delle aree infestate;

- evitare di asportare i nidi con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni, in quanto si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente presenti all’interno;

- evitare di raccogliere le larve anche se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto gli aculei, estremamente leggeri, potrebbero facilmente liberarsi nell’aria;

- tenere sotto controllo bambini e animali domestici, spesso incuriositi da queste larve dal comportamento gregario;

- consultare un medico nell’eventualità di contatto con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli urticanti

- nel periodo del verificarsi delle processioni a terra, per diminuire il rischio dovuto ai peli urticanti di queste larve, si può procedere alla loro bagnatura con acqua calda sopra i 60°. In questo modo viene disattivato l’effetto urticante dei peli e si potrà procedere più tranquillamente alla raccolta e distruzione delle larve.