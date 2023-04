Emozione per la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi

Celebrata domenica la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale hanno partecipato anche le rappresentanze delle comunità ortodosse presenti in diocesi e delle due greco-cattoliche. La sacra effigie è stata esposta nella chiesa di Porto Corsini, per poi esser trasferita al faro di Marina di Ravenna, da dove è partita in motonave per la benedizione “Maris Gentium Benedictio” impartita dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e la processione lungo il canale Candiano. Giunta alla Darsena di città, è stata accompagnata dai fedeli in processione sarà portata fino al Santuario di Santa Maria in Porto, dove l’arcivescovo ha celebrato la messa.

Quest' anno, per la prima volta, ad animare la celebrazione è stato il coro del Conservatorio Verdi di Ravenna diretto da Antonio Greco e accompagnato all’organo da Andrea Berardi. Tra i canti che eseguiti, l’Ave Verum corpus e l’Ave Maria di Liszt. Le celebrazioni per la patrona proseguiranno poi prossima settimana. Da lunedì a giovedì, nel Santuario di Santa Maria in Porto alle 17,30 è in programma la preghiera mariana guidata, ogni giorno, da vari gruppi e movimenti ecclesiali. A seguire, alle 18,15 la Messa che lunedì sarà celebrata da don Paolo Babini, parroco di Maria di Ravenna e Punta Marina, martedì 18 dal vicario generale don Alberto Brunelli e mercoledì da monsignor Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito della diocesi di Ravenna-Cervia. Subito dopo la celebrazione di martedì, come da tradizione, ci sarà l’affidamento alla Madonna Greca delle mamme in attesa e delle spose che desiderano un figlio.

Mercoledì alle 20,30 dalla chiesa di Porto Fuori partirà il pellegrinaggio a piedi, guidato dall’arcivescovo, con l’immagine della Madonna Greca fino a Santa Maria in Porto. Quest’anno il tradizionale appuntamento animato da Comunione e Liberazione è giunto alla 25esima edizione Infine giovedì 20, festa liturgica della Madonna Greca, alle 12 l’arcivescovo reciterà la supplica alla Madonna Greca in Basilica. E alle 18,15 la festa si concluderà con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Lorenzo Ghizzoni e concelebrata dai sacerdoti e religiosi della città e del vicariato.