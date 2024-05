Finti vaccini, 98 rinviati a giudizio, 71 patteggiano e 36 condannati: tra loro anche un consigliere comunale

Si è conclusa oggi, in Tribunale a Ravenna, la maxi-udienza preliminare relativa al caso giudiziario delle finte vaccinazioni anti-Covid che sarebbero state necessarie per ottenere il Green Pass e che ha visto imputate 227 persone per il reato di falso ideologico in concorso. Al centro dell'indagine c'è il dottor Mauro Passarini, medico 67enne di Marina di Ravenna, che a fine 2023 ha patteggiato due anni per i reati di falso, peculato ed evasione dagli arresti domiciliari (era caduta nei suoi confronti l’accusa di corruzione). Esclusa la figura principale della vicenda giudiziaria, quella del medico che ha permesso a centinaia di persone, di aggirare la normativa del vaccino obbligatorio contro il Covid - nel frattempo "licenziato" dall'Ausl -, c'era da vagliare le posizioni di chi ha sostanzialmente beneficiato delle finte vaccinazioni.

Davanti a circa un centinaio di persone, il giudice per l'udienza preliminare Andrea Galanti (pm in aula Angela Scorza) ha così definito tutte le posizioni, a seconda dei riti alternativi richiesti dagli imputati. Per chi non ha fatto richiesta di rito alternativo, si contano 98 persone rinviate a giudizio (con prima udienza in tribunale per il 20 gennaio 2025) e 6 sentenze di non doversi procedere. Tra chi, invece, aveva richiesto il patteggiamento (71 imputati), il giudice ha comminato la pena concordata con l'accusa a 5 anni e 20 giorni per la gran parte delle posizioni (tutte pene sospese e convertibili in una sanzioni pecuniaria).

Un primo giudizio è arrivato, invece, per 50 imputati, quelli che cioè avevano richiesto la formula del giudizio abbreviato (un processo "accelerato", basato sulle carte disponibili o al massimo vincolato a poche testimonianze, che dà diritto ad uno sconto della pena in caso di condanna). Per 14 di questi è arrivata l'assoluzione nel merito, mentre per altri 36 è arrivata una condanna che varia tra gli 8 mesi e un anno di reclusione (pene sospese). Tra questi ultimi si annovera anche il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero, che aveva impugnato il provvedimento di sequestro del suo Green Pass in seguito all'avvio delle indagini: per lui il giudice ha deciso una pena a 9 mesi.

Anche stavolta strapiena la sala della corte d'assise di Ravenna che accoglie il processo. Tanti gli avvocati difensori, tra cui Francesco Minutillo di Forlì che ha la difesa di una quindicina di imputati, rientranti nel gruppo dei rinviati a giudizio. Al processo era stata ammessa come parte civile anche l'Ausl Romagna. Il procedimento vede infatti coinvolti anche 5 dipendenti dell'azienda sanitaria.