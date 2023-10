Processo 'Radici': 30 imputati a giudizio a Ravenna e Modena per infiltrazioni mafiose

Saranno processati a Modena e, soprattutto, a Ravenna gli oltre 30 imputati rinviati a giudizio oggi dal Gup di Bologna Roberta Malavasi nell'ambito del processo 'Radici'. Nel procedimento, nato da un'indagine della Guardia di finanza che, un anno fa, aveva fatto emergere "infiltrazioni nel tessuto socio-economico dell'Emilia-Romagna da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso radicate in Calabria", 35 persone sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere, bancarotta, autoriciclaggio, intestazione fittizia ed estorsione, in alcuni casi con l'aggravante di aver agito con metodi mafiosi. Gli investimenti illeciti, avvenuti anche in piena emergenza Covid, avevano riguardato "esercizi commerciali soprattutto del litorale romagnolo e aziende edili, della ristorazione e dolciarie". Il bilancio dell'operazione era stato di 27 milioni di euro di beni sequestrati e di 23 misure cautelari, tra cui la custodia in carcere per il 34enne Francesco Patamia, candidato alla Camera alle ultime elezioni con la lista Noi moderati di Maurizio Lupi nel collegio di Piacenza e oggi rinviato a giudizio.

Il troncone principale del processo, che riguarda gli imputati a cui viene contestata l'associazione a delinquere, si svolgerà a Ravenna a partire dal 13 febbraio, mentre a Modena saranno processati, con la prima udienza fissata per il 27 febbraio, gli imputati accusati di fatti avvenuti prima della costituzione dell'associazione a delinquere. Fatti che erano stati oggetto di un'indagine che era stata archiviata e che solo in seguito sono stati collegati a quelli al centro dell'inchiesta 'Radici'. Dei 35 imputati, infine, due hanno scelto il rito abbreviato, e oggi sono stati condannati a tre e quattro anni. Si tratta di imputati secondari, come di secondo piano è un terzo imputato che ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi. (fonte Dire)